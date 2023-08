Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.08.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mudau: Polizei sucht Fahrer eines silbernen Mercedes nach Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht am Dienstagmittag bei Mudau sucht die Polizei Zeugen. Gegen 12.20 Uhr befuhr ein 57-Jähriger mit einem Linienbus die Landesstraße 585 von Buchen kommend in Richtung Unterneudorf. Als er die Brücke auf dieser Strecke fast vollständig passiert hatte, soll ihm ein silberner Mercedes auf seiner Fahrbahn entgegengekommen sein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der Mann mit seinem Fahrzeug nach rechts ins Bankett aus. Hierbei streifte der Bus die Leitplanke. Der Fahrer oder die Fahrerin des Mercedes mit Mosbacher Kennzeichen soll zunächst fast bis zum Stillstand abgebremst haben, fuhr dann aber weiter. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Rosenberg: Unfall bei Aquaplaning - Ein Verletzter

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Dienstagmorgen bei Rosenberg. Gegen 8.15 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem VW die Landesstraße 1095 von Osterburken kommend in Richtung Berolzheim, als sein Fahrzeug, vermutlich aufgrund der Witterungsbedingungen und nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern geriet und nach links von der Fahrbahn abkam. Der VW überschlug sich mehrfach und kam auf den Rädern wieder zum Stehen. Mit Hilfe von hinzueilenden Ersthelfern konnte der junge Mann das Fahrzeugwrack verlassen. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Mosbach-Neckarelz: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Firma

Am frühen Montagmorgen verschaffte sich eine unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einer Firma in Mosbach-Neckarelz. Gegen 2.45 Uhr schlug der oder die Unbekannte ein Fenster des Gebäudes in der Zwingenburgstraße ein und gelangte so ins Innere. Im Inneren wurde im Anschluss nichts durchsucht und auch nichts entwendet. Vermutlich wurde der Täter oder die Täterin durch den ausgelösten Alarm gestört. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 mit dem Polizeirevier Mosbach in Verbindung zu setzen.

Osterburken: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am vergangenen Donnerstag in Osterburken und flüchtete anschließend. Eine 62-Jährige hatte ihren Opel gegen 5.45 Uhr in der Güterhallenstraße auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt. Als sie gegen 9.45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt ohne seinen Pflichten nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell