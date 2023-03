Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Geldbörse gestohlen

Gummersbach (ots)

Beim Einkaufen ist einer 67-Jährigen am Samstagmittag (4. März) in einem Lebensmittelgeschäft an der Beckestraße das Portemonnaie gestohlen worden. Die Frau aus Gummersbach kaufte zwischen 12.15 Uhr und 12.45 Uhr in dem Markt ein. Während des Einkaufens wurde sie von einer Frau in ein Gespräch verwickelt. Zeitgleich bemerkte die 67-Jährige einen Mann, der nah hinter ihr stand. Die Unbekannte sprach zwischenzeitlich mit dem Mann auf Englisch. Als die 67-Jährige wenig später an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte die Geschädigte, dass die Geldbörse aus ihrer Handtasche fehlte. Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben: etwa 35 bis 40 Jahre alt, 1,55 Meter bis 1,60 Meter groß und von schmaler Statur. Sie hatte schwarze Haare, dunkle Augen und trug einen schwarzen Mantel sowie einen Mund-Nasen-Schutz. Der Mann war etwa 1,90 Meter groß, von schmaler Statur und hatte kurze schwarze Haare. Hinweise zu der Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell