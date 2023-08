POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.08.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bretzfeld: Alkoholisiert vor Polizei geflüchtet - Zeugen gesucht

Eine 34-Jährige beschädigte in der Nacht auf Mittwoch mehrere Fahrzeuge und flüchtete anschließend vor der Polizei. Die Frau parkte gegen 0.30 Uhr ihren Mercedes aus einer Parklücke in der Bretzfelder Panoramastraße aus. Vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung beschädigte sie dabei einen vor ihr stehenden Seat, der hierdurch auf einen Opel geschoben wurde. Es entstand Sachschaden von rund 11.500 Euro an den drei Pkws. Anschließend entfernte sich die 34-Jährige unerlaubt von der Unfallstelle und wollte zu ihrer Wohnanschrift flüchten. Auf dem Weg kollidierte sie in Obersulm mit einem weiteren geparkten Fahrzeug. An den Mercedes Vito entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Frau auf dem Weg von Bretzfeld nach Neckarsulm noch weitere Unfälle verursachte. Daher werden mögliche weitere Geschädigte oder Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden. Nachdem die Frau die Insassen eines weiteren Pkws durch extrem dichtes Auffahren nötigte, sollte sie durch die Polizei kontrolliert werden. Da sie trotz Anhaltesignal weiterfuhr, musste sie durch den Streifenwagen gestoppt werden. An diesem entstand durch Teile des beschädigten Mercedes leichter Sachschaden. Bei der Kontrolle griff die 34-Jährige die Polizisten an, leistete bei der vorläufigen Festnahme Widerstand und randalierte im Polizeirevier. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde sie auf freien Fuß entlassen. Die Frau muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Kupferzell: Älterer Mann flüchtete mit rotem Kleinwagen nach Unfall - Zeugen gesucht

Ein unbekannter, älterer Mann beschädigte am Dienstag vermutlich beim Be- oder Entladen seines Einlaufwagens die Stoßstange eines geparkten Peugeots in Kupferzell. Kinder konnten beobachten, wie der Mann zwischen 17 Uhr und 17.20 Uhr an dem Pkw, der auf einem Parkplatz in der Straße "Im Bild" geparkt war, einen Schaden von rund 500 Euro verursachte und daraufhin mit seinem roten Kleinwagen davonfuhr. Da die Daten der Kinder und deren Mutter nicht bekannt sind, bittet das Polizeirevier Künzelsau diese und weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

