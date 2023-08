Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.08.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße

Drei verletzte Personen und zwei stark beschädigte Fahrzeuge sind das Ergebnis eines Frontalzusammenstoßes auf der Landesstraße 518 bei Walldürn. Am Dienstagmorgen, gegen 10.20 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer mit seinem Laster die L 518 von der bayerischen Landesgrenze kommend in Richtung Gottersdorf und geriet dabei auf regennasser Fahrbahn ins Schlingern. Der Mann konnte den MAN-Laster vermutlich nicht mehr kontrollieren, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden Peugeot Boxer frontal zusammen. Durch den Unfall erlitten der Fahrer und die Fahrerin in dem Transporter schwere Verletzungen. Der Mann wurde mit der Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht Der Lkw-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde sowie die Frau im Transporter mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Die Landesstraße war während der Rettungs- und Bergungsaufnahme sowie der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Sindolsheim: Illegale Müllentsorgung

Am vergangenen Wochenende lagerte ein unbekannter Umweltsünder unerlaubt Farbeimer, Lacke und Putz am Waldrand bei Sindolsheim ab. Die unbekannte Person begab sich zwischen Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr, und Samstagmorgen, gegen 9 Uhr, zu dem Gewann "Hard" und warf am Waldrand des Gemeindeverbindungswegs zwischen Sindolsheim und Gerichtstetten etwa 70 Behältnisse achtlos in den Wald, wodurch auch Farbe und Lacke in das Erdreich eindrangen. Der Täter entsorgte neben den Eimern auch einen schwarzen Kindersitz und eine silberne Lampe. Wer kann Hinweise auf den Müllentsorger geben und wer hat ein verdächtiges Fahrzeug (Lkw, Pritschenwagen, Transporter o. ä.) am Freitagabend beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Tauberbischofsheim, Arbeitsbereich Umwelt und Gewerbe unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell