Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.08.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Fußgänger gefährdet - Zeugen gesucht

Der 81-jährige Fahrer eines BMWs soll am Samstagabend in Öhringen einen 39-jährigen Fußgänger im Bereich des Zebrastreifens an der Herrenwiese auf Höhe der Kultura gefährdet haben. Der jüngere der beiden Männer betrat wohl den Fußgängerüberweg, als der BMW an ihm so knapp vorbeifuhr, dass er stehen bleiben musste, um nicht vom Pkw berührt zu werden. Der 81-Jährige fuhr daraufhin davon und konnte später ermittelt werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere ein Mann der hinter dem 39-Jährigen gelaufen sein soll, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell