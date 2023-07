Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (785) Einladung - Herrmann beim Projektstart der Bayerischen Polizei für mehr Bürgernähe

Erlangen (ots)

"Coffee with a Cop" in Erlangen: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann beim Projektstart der Bayerischen Polizei für mehr Bürgernähe in Mittelfranken - Einladung an die Presse

'Coffee with a Cop' ist ein neues Projekt der Bayerischen Polizei für mehr Bürgernähe. Im Rahmen dieses Formats lädt die Polizei bei regionalen Veranstaltungen Bürgerinnen und Bürger auf ein Getränk ein, um ins Gespräch zu kommen, beispielsweise über aktuelle Sicherheitsfragen oder auch zur Nachwuchswerbung. Bis zum 30. September 2023 sind bayernweit 20 Termine angesetzt. Der erste Termin in Mittelfranken findet am 10. Juli 2023 von 10 bis 16 Uhr in Erlangen statt.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann wird

am Montag, den 10. Juli 2023, um 11:00 Uhr auf dem Hugenottenplatz, 91054 Erlangen,

gemeinsam mit Vertretern der mittelfränkischen Polizei das Projekt vorstellen. Neben einer mobilen Kaffeebar aus der Region wird der Präventionsbus der Kriminalpolizei vor Ort sein. Außerdem sind Polizistinnen und Polizisten der Polizeiinspektion Erlangen Stadt für allgemeine polizeiliche Themen und für Verkehrsfragen dabei.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Auch Sie können bei einer Tasse Kaffee mit dem Innenminister und den Polizeibeamten ins Gespräch kommen.

