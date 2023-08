POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.08.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.08.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neckarsulm-Obereisesheim: Technischer Defekt vermutlich Ursache für Scheunenbrand

Am Montagmittag brannte eine Scheune in Neckarsulm-Obereisesheim nieder. Gegen 12 Uhr wurden die Einsatzkräfte von dem Feuer im Holzweg in Kenntnis gesetzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Vermutlich war ein technischer Defekt ursächlich für das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Neuenstadt am Kocher: Fahrzeuge auf Firmengelände aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich am frühen Sonntagmorgen unberechtigt Zutritt auf ein Firmengelände in Neuenstadt am Kocher und brachen sechs Firmenfahrzeuge auf. Mehrere Personen gelangten zwischen 0 Uhr und 2.15 Uhr auf das Gelände in der Wilhelm-Maybach-Straße und zerstörten zunächst die Elektronik des Rolltors. Anschließend schlugen sie die Heckscheiben von fünf Fahrzeugen sowie die Seitenscheibe eines weiteren Fahrzeugs ein. Aus den Autos entwendeten sie Werkzeug und eine Palette mit Solarpanelen. Anschließend verluden die Täter ihre Beute auf einen 7,5-Tonner mit Plane und flüchteten. Der entstandene Schaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt der Polizeiposten Neuenstadt unter der Telefonnummer 07139 47100 entgegen.

Eberstadt/Hölzern: Geschwindigkeitskontrollen - Ein Fahrverbot

Beamte des Polizeireviers Weinsberg führten am Sonntag an der Landesstraße 1036 bei Eberstadt Laserkontrollen durch. Zwischen 10 Uhr und 11.25 Uhr wurde die Geschwindigkeit von 50 Fahrzeugen gemessen. Dabei ahndeten die Polizisten sieben Verstöße. Ein Verkehrsteilnehmer muss nun mit einem Fahrverbot rechnen, da er bei erlaubten 70 km/h mit 117 km/h unterwegs war.

