POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.07.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Welche Ampel zeigte Grünlicht - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall am Freitagabend in Heilbronn nach Zeugen. Gegen 17 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem BMW die Weipertstraße in Richtung Fügerstraße. An der nach links abknickenden Vorfahrtsstraße fuhr er, an der Ampelanlage nach links in die Fügerstraße ein. Zeitglich kam eine 56-Jährige mit ihrem Opel aus der Weipertstraße in Fahrtrichtung Europaplatz und wollte den Kreuzungsbereich geradeaus passieren. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander. Später gabenbeide Fahrzeugführer an bei Grünlicht gefahren zu sein. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf circa 12.000 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zum Unfallhergang und der Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Bad Friedrichshall-Kochendorf: PKWs aufgebrochen - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person brach am Sonntagnachmittag mindestens zwei Fahrzeuge in Bad Friedrichshall-Kochendorf auf. Gegen 13.30 schlug der Täter oder die Täterin die Beifahrerscheibe eines VW und die Scheibe auf der Fahrerseite eines Alfa Romeo ein. Beide Autos waren auf dem Parkplatz "P7" in der Kanalstraße abgestellt. Aus den PKWs wurde ein Radio, ein Verstärker und ein Fahrzeugschein entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen und mögliche weitere Geschädigte. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Ellhofen: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Am Wochenende verschaffte sich eine unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu dem Büro einer Firma in Ellhofen. Zwischen Samstagmittag, 13.30 Uhr, und Sonntagvormittag, 11.45 Uhr, hebelte der oder die Unbekannte eine Türe des Gebäudes in der Straße "Am Autobahnkreuz" auf und gelangte so ins Innere. Dort wurden zwei Tresore gewaltsam geöffnet und Bargeld im dreistelligen Eurobereich entwendet. Anschließend wurde eine weitere Türe aufgehebelt, allerdings nichts mehr entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Hinweise zum Täter oder der Täterin machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Eppingen: Unfall mit zwei schwer verletzten Personen

Zwei schwer Verletzte und Sachschaden in noch unbekannter Höhe sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagvormittag bei Eppingen. Ein 18-Jähriger befuhr gegen 11.10 Uhr mit seinem Opel die Landesstraße 1110 von Richen kommend in Richtung Eppingen. Auf Höhe einer Kuppe geriet der junge Mann, vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf, mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Opel mit einem entgegenkommenden Audi eines 37-Jährigen. Beide Fahrzeugführer erlitten bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Der 18-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auch der Audi-Fahrer musste zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Landesstraße 1110 musste für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden.

