Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.07.2023

Heilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn

Nordheim: Hund verhindert Einbruch

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02.30 Uhr, wurde ein Bewohner in der Zimmerer Höhe in Nordheim darauf aufmerksam, dass sein Hund, der sich im Wohnzimmer befand, zu winseln begann. Der 24-jährige Mann, der sich zu diesem Zeitpunkt im Schlafzimmer befand, schaltete das Licht im Wohnzimmer ein und konnte noch erkennen, dass ein stämmiger Mann, bekleidet mit einem Hoodie, an der Terrassentüre stand. Der Einbrecher, der sich bereits an der Türe zu schaffen gemacht hatte, flüchtete über die Terrasse und durch eine Hecke in Richtung angrenzende Felder. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen führte nicht zum Erfolg. Aufgrund des aufmerksamen Hundes entstand lediglich an der Terrassentüre ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Polizei in Lauffen, Tel. 07133 2090, sucht nun Zeugen, um weitere Hinweise zu dem Einbrecher zu erlangen.

Heilbronn: Undankbarer Patient

Rabiat und undankbar zeigte sich ein 68-Jähriger in Heilbronn-Sontheim, als er am Samstagabend von zwei Rettungssanitätern versorgt werden sollte. Bei einem Sturz in einer Gaststätte hatte er sich zuvor Verletzungen zugezogen. Nachdem er einem Rettungssanitäter einen Faustschlag ins Gesicht versetzt hatte, griff er auch dessen Kollegin an. Diese konnte dem Schlag zum Glück ausweichen. Wegen seiner starken Alkoholisierung musste der rabiate Patient im Krankenhaus versorgt werden.

Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Frau auf E-Scooter schwer verletzt

Eine 75-jährige Frau war am Freitagnachmittag mit einen E-Scooter im Bereich des Marktplatzes in Bad Mergentheim unterwegs. Als sie absteigen wollte, verwechselte sie Bremse und Beschleunigung. Sie stürzte von dem Fahrzeug und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Hohenlohekreis

Bretzfeld: Großer Polizeieinsatz nach Bedrohung

In der Samstagnacht, gegen 22.30 Uhr, wurde eine 41-jährige Frau in ihrer Wohnung in Bretzfeld von ihrem 43-jährigen Ex-Partner dahingehend bedroht, sie mit einer Schusswaffe zu töten. Daraufhin wurden fünf Polizeistreifen an den Bedrohungsort beordert. Der 43-Jährige konnte bei einer günstigen Gelegenheit außerhalb der Wohnung festgenommen werden. Die bedrohte Frau kam mit dem Schrecken davon. Bei der Durchsuchung der Wohnung konnten ein Luftgewehr mit Munition sowie zwei Messer aufgefunden werden, die unter das Waffengesetz fallen. Die Waffen wurden beschlagnahmt. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.

Neckar-Odenwald-Kreis

Ravenstein: Ein Schwerverletzter und hoher Sachschaden bei Unfall

Am Samstagmorgen, gegen 08.15 Uhr, war ein 37-jähriger BMW-Fahrer auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Boxberg in Richtung Würzburg unterwegs. Bei starkem Regen wollte er einen 58-jährigen Renault-Lenker überholen. Als sich der 37-Jährige auf Höhe des Renault befand, verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte nach rechts. Hier stieß er gegen den Renault, worauf beide Fahrzeuge nach rechts von der Autobahn abkamen und sich im anschließenden Grünbereich überschlugen. Der 58-Jährige musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Während sich der Schaden bei dem BMW auf ca. 40 000 Euro beläuft, wird der Sachschaden an dem Renault auf ca. 25 000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 25 Kräften am Unfallort eingesetzt.

Walldürn: Auf allen Vieren unterwegs - Glück gehabt

Einen nicht alltäglichen Einsatz hatten Beamte des Polizeireviers Buchen in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu bewältigen. Gegen 03.30 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Walldürn und Großhornbach, dass sich dort eine männliche Person auf allen Vieren auf der Straße bewegte. Um einen möglichen Schaden an dem stark alkoholisierten 62-Jährigen abzuwenden, lud ihn der Zeuge in sein Auto ein und fuhr ihn zum Polizeirevier Buchen. Das Besondere an dem Fall war, dass der 62-Jährige eine Uniformjacke der Polizei aus Nordrhein-Westfalen trug, die er angeblich über das Internet erworben hatte. Die "richtige" Polizei vom Polizeirevier Buchen sorgte dann dafür, dass der Mann mit einem Taxi sicher an seinen Wohnort in Walldürn gebracht wurde.

Werner Lösch

