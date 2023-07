Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.07.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau: Farb- und Lackeimer illegal entsorgt - Zeugen gesucht

Unbekannte entsorgten in den vergangenen Tagen mehrere Farb- und Lackeimer sowie einen Korb voller Sprühfarben und Motoröl in Künzelsau. Der Müll wurde am Donnerstag gegen 17 Uhr in der Nähe des Wartbergs aufgefunden. Zeugen, die Angaben zu dem Täter oder der Täterin machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Künzelsau: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Am Montagmorgen war ein Unbekannter mit seinem Auto auf der Bundesstraße 19 bei Ingelfingen unterwegs und gefährdete dabei eine entgegenkommende Autofahrerin. Gegen 7.30 Uhr befuhr die 28-Jährige mit ihrem Auto die Bundesstraße von Stachenhausen kommend in Fahrtrichtung Hohebach. In einer Kurve, kurz nach dem ersten Parkplatz, kam der Frau ein LKW entgegen. Zeitgleich versuchte der unbekannte Fahrer oder die unbekannte Fahrerin, den LKW zu überholen. Vermutlich handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen VW Beetle. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich die 28-Jährige mit ihrem Seat nach rechts aus. Zu einem Unfall kam es nicht. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen einer Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

