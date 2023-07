Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.07.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6/Bad Rappenau: Zwei Verletzte bei Unfall auf Autobahn

Vermutlich aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit ereignete sich am Donnerstagvormittag ein Unfall auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau. Gegen 11.10 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Citroen die Autobahnauffahrt an der Anschlussstelle Bad Rappenau in Richtung Mannheim. Aufgrund der Nässe geriet der PKW ins Schleudern und kollidierte mit dem Sattelzug eines 58-Jährigen. Der Citroën wurde im Anschluss abgewiesen und kam mit der Front in Richtung Schutzplanken zum Stehen. Beide Insassen im PKW kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 11.000 Euro geschätzt. Der Citroën musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 26-Jährige vermutlich unter Drogeneinfluss stand, weshalb im Krankenhaus ein Urinschnelltest durchgeführt wurde. Dieser zeigte ein positives Ergebnis für THC. Außerdem wurde der ausgehändigte gefälschte Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

A6: Wohnwagen- und Wohnmobilkontrolle zu Ferienbeginn

Zu Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg hat die VPI Weinsberg einen Schwerpunkt auf Wohnwagengespanne und Wohnmobile gelegt. Am heutigen Donnerstag, den 27.07.2023, in der Zeit von 09 - 14 Uhr kontrollierten Kräfte der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg auf der Autobahn 6, Mannheim Richtung Nürnberg mehrere Wohnwagengespanne, als auch Wohnmobile. Auf Grund der pandemiegeprägten Zeit hat Deutschland einen Wohnmobil- und Wohnwagenboom erfahren. Wohnmobile und Wohnwagengespanne fahren oftmals überladen auf den Straßen. Gerade ältere Wohnwagen haben immer wieder das Problem der fehlenden Zuladung. Aus Unfallberichten ist zu entnehmen, dass eine Überladung oder eine schlechte Beladung das Fahrverhalten beeinflusst und beispielsweise bei Gefahrenbremsungen oder Windstößen zu Unfällen führt. Im Rahmen der Schwerpunktkontrolle wurden insgesamt 26 Wohnwagengespanne und Wohnmobile kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle wurden lediglich geringfügige Überladungen festgestellt. Die meisten Überladungen ergaben sich aus dem Umstand, dass die Fahrzeuge unter anderem mit gefüllten Wassertanks unterwegs waren. Nach dem Erreichen des zulässigen Gesamtgewichts, in der Regel durch das Ablassen von Wasser oder teilweise Umladen konnte die Weiterfahrt jeweils wieder gestattet werden. Vier Fahrzeugführer müssen mit einem Verwarnungsgeld rechnen. Bei einem Fahrzeugführer wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, weshalb eine Strafanzeige gefertigt wurde. Im Zuge einer Mitteilung eines Verkehrsteilnehmers bzgl. eines Tiertransportes konnte dieser angetroffen werden und im Anschluss in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt Heilbronn kontrolliert werden. Der Tiertransport konnte nach einer Begutachtung durch einen Veterinär seine Fahrt fortsetzen. Weiterhin wurde der Reiseverkehr mit einem Geschwindigkeitsmessgerät überwacht. Hierbei ergaben sich 190 Verstöße gegen die Vorschriften hinsichtlich Abstand und Geschwindigkeit. Hiervon waren lediglich zwei Wohnmobile betroffen.

Weinsberg: Graffiti-Sprayer festgenommen

Im Rahmen einer Streifenfahrt konnten Beamte des Polizeireviers Weinsberg am frühen Freitagmorgen einen Graffiti-Sprayer in der Nähe der Bundesstraße 39 festnehmen. Gegen 1.15 Uhr stellten die Beamten eine über die B39 flüchtende Person fest. Diese, ein 36-Jähriger, konnte im Anschluss im Straßengraben liegend aufgefunden und vorläufig festgenommen werden. In direkter Nähe wurden auf Lärmschutzwänden frische Schmierereien festgestellt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Der 36-Jährige wurde nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell