POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.07.2023

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.07.2023

Heilbronn

Heilbronn: Kriminaloberrat Daniel Seyboth neuer Leiter der Kriminalinspektion 3 des Polizeipräsidiums Heilbronn KOR Daniel Seyboth ist seit dem 1. Juli 2023 neuer Leiter der Kriminalinspektion 3 und löst somit KHK Thomas Mogler ab, der die Inspektion in den vergangenen neun Monaten kommissarisch leitete. Seine polizeiliche Laufbahn startete der gebürtige Buchener Daniel Seyboth im September 2003 im mittleren Polizeivollzugsdienst. Nach seiner Ausbildung war er bei der Bereitschaftspolizei in Böblingen tätig. Der Wechsel zum Landesamt für Verfassungsschutz und das Studium zum gehobenen Dienst folgten. In unterschiedlichen Verwendungen, beim Innenministerium, dem Polizeipräsidium Mannheim sowie beim LKA Baden-Württemberg, sammelte er bis zu seinem Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst im Jahr 2020 viel Erfahrung. Als frisch gebackener Regierungsrat übernahm er den Aufbau und die Leitung eines neu ins Leben gerufenen Referats zur verstärkten Internetbeobachtung im Landesamt für Verfassungsschutz bevor nun für den Odenwälder der Wechsel in sein Heimatpräsidium folgte. Gemeinsam mit seinen rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bearbeitet KOR Seyboth nun Fälle im Bereich der Wirtschaftskriminalität sowie Betrugsdelikte. "Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen die auf mich und mein Team zukommen werden und bin zuversichtlich, dass wir diese gemeinsam bewältigen werden," so Daniel Seyboth bei seinem Antrittsbesuch im Polizeipräsidium Heilbronn. Daniel Seyboth ist 40 Jahre alt und lebt mit seiner Lebensgefährtin im Neckar-Odenwald-Kreis. Dort engagiert er sich in der DLRG, treibt gerne Sport und verbringt viel Zeit in der Natur.

