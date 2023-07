POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.07.2023

Polizeipräsidium Heilbronn

Stuttgart/Heilbronn: Polizeipräsidium wünscht fröhlichen und friedlichen CSD

Am kommenden Wochenende findet in Stuttgart der Christopher-Street-Day statt. Auch aus dem Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn dürften viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu diesem Event reisen. Das Polizeipräsidium Heilbronn wünscht allen Besuchern und Besucherinnen, den Veranstaltenden und allen Interessierten einen fröhlichen und friedlichen Christopher-Street-Day in Stuttgart. Bereits im Dezember 2022 wurde die Charta der Vielfalt beim Polizeipräsidium gezeichnet und somit die weltoffene und moderne Einstellung zu allen Themen der "Diversität" bekräftigt. Ganz im Sinne der Charta der Vielfalt schaffen wir ein Klima des gegenseitigen Respekts und Vertrauens und erkennen Vielfalt innerhalb und außerhalb unserer Organisation an. "Ich freue mich sehr, dass geschlechtliche Identität, sexuelle Orientierung und alle Ausprägungen der Diversität in der heutigen Gesellschaft existent sein können und Anerkennung und Respekt erfahren", so Matthias Pfeiffer, der Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen des Polizeipräsidiums Heilbronn. Weiter führt er aus: "Auch wenn einzelne Vorfälle zweifelsohne zeigen, dass Respekt und Toleranz weiterhin gefördert werden müssen, ist in der Gesellschaft der letzten Jahre doch eine steigende Akzeptanz und Unterstützung spürbar." Polizeipräsident Frank Spitzmüller ergänzt: "Als unparteiische und neutrale Behörde ist das Polizeipräsidium Heilbronn weltoffen und fördert Vielfalt in allen Ausprägungen. Sowohl in Bezug auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als auch im Kontakt und in der Zusammenarbeit mit der Bevölkerung. Dafür bin ich sehr dankbar und freue mich über die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte in diesem Themengebiet. Wir sind eine diverse Gesellschaft und die Polizei ist Teil dieser Gesellschaft. Es ist mir ein großes Anliegen, dass unsere Organisationskultur von Toleranz und Akzeptanz unterschiedlicher Lebensweisen geprägt ist."

