Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.07.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Eine unbekannte Person verursachte am Mittwochmorgen einen Verkehrsunfall in Neuenstein und flüchtete anschließend. Zwischen 6.45 Uhr und 7.15 Uhr stand ein Sattelauflieger in der Max-Eyth-Straße. Die unbekannte Person touchierte den Anhänger vermutlich beim Rangieren oder Vorbeifahren. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Niedernhall: Einbruch in Werkstatt - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag unbemerkt Zutritt zu einer Werkstatt in Niedernhall. Gegen 0.30 Uhr begaben sich die Unbekannten zu dem Gebäude in der Straße "Egelgraben" und verschafften sich über ein Fenster Zugang zur Werkstatt. Im Inneren durchsuchten sie das Inventar und nahmen eine Geldkassette mit Bargeld mit. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Niedernhall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder den Einbrechern machen können, sich unter der Telefonnummer 07940 8294 zu melden.

Niedernhall: Wem wurde ein Fahrrad oder eine Kettensäge gestohlen?

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden Diebe in Niedernhall auf frischer Tat erwischt, als sie versuchten, mit ihrer Beute zu flüchten. Gegen 3.50 Uhr wurden die drei Männer auf Fahrrädern von einem Wachmann beobachtet und angesprochen. Zwei der drei Täter flüchteten daraufhin mit ihren Rädern. Der Dritte im Bunde, ein 17-Jähriger, wurde im weiteren Verlauf durch die alarmierte Polizei kontrolliert. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde weiteres Diebesgut aufgefunden. Derzeit können zwei aufgefundene E-Fahrräder und eine Motorsäge nicht den jeweiligen Besitzern zugeordnet werden. Personen, denen eine Kettensäge oder ein E-Bike gestohlen wurden, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Niedernhall, Telefon 07940 8294, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell