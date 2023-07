Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.07.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Radmuttern gelöst - Zeugen gesucht Unbekannte lösten am Dienstagvormittag die Radmuttern eines Autoreifens. Der Wagen der Frau war zwischen 7.20 Uhr und 12.40 Uhr auf dem Parkplatz des Martin-Schleyer-Gymnasiums in der Badstraße in Lauda-Königshofen abgestellt. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Täter zu dem Pkw und lösten alle fünf Radmuttern des vorderen linken Reifens. Die Besitzerin bemerkte während der Fahrt laute Geräusche. Als sie das Auto an ihrer Wohnadresse überprüfte, bemerkte sie die gelösten Radmuttern. Der Polizeiposten Lauda hat die Ermittlungen wegen der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 09343 62130 zu melden.

Wertheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Eine unbekannte Person verursachte am Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall in Wertheim und fuhr anschließend weiter. Zwischen 12.30 Uhr und 19 Uhr stand der Ford C-Max in der Caspar-Merian-Straße. Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Rangieren den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Külsheim: In Hofgut eingebrochen - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch unbemerkt Zutritt zu einem Hofgut in Külsheim. Zwischen 23 Uhr und 6 Uhr begaben sich die Unbekannten zu dem Gebäude in der Straße "Roter Rain" und brachen in die Räumlichkeiten ein. Im Inneren durchsuchten sie das Inventar und nahmen diverse Werkzeuge mit. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Külsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder den Einbrechern machen können, sich unter der Telefonnummer 09345 241 zu melden.

Creglingen: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht Eine unbekannte Person verursachte zwischen Sonntagabend und Montagmorgen einen Verkehrsunfall in Creglingen und fuhr anschließend weiter. Zwischen 17 Uhr und 6.30 Uhr touchierte das Fahrzeug der unbekannten Person einen in der Johannisbergstraße geparkten Audi. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

