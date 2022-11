POL-HRO: Güstrow - Einbruch auf dem Gelände einer ehemaligen Deponie

Gadebusch (ots) - Am 05.11.2022 kam es gegen 17:20 Uhr in Drieberg (Gadebusch) in der Schweriner Straße aus bislang unbekannter Ursache zum Brand eines z.Zt. leerstehenden Einfamilienhauses. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr brannte das Haus bereits in voller Ausdehnung. Aus diesem Grunde wurden durch die Feuerwehr Kräfte nachgeführt, so dass zur Brandbekämpfung 91 Kameraden eingesetzt wurden. Insgesamt wurden ...

mehr