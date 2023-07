Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.07.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Wimpfen: Einbruch in Spedition - Zeugen gesucht

Am Mittwochmorgen brachen zwei Unbekannte in eine Spedition in Bad Wimpfen ein. Gegen 6.45 Uhr verschafften sich die beiden Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu den Büroräumlichkeiten in der Straße "Am Stahlbügel". Im Inneren durchsuchten sie Schreibtische und Schränke und öffneten einen Tresor. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 300 Euro geschätzt. Kurz vor dem Einbruch in die Spedition machten sich die Täter an einem Rollladen der gegenüberliegenden Schreinerei zu schaffen, ließen dann aber von diesem Objekt ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Personen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07063 93340 beim Polizeiposten Bad Wimpfen zu melden.

Langenbrettach: Frau bei Unfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Schwere Verletzungen zog sich eine 51-Jährige am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der Kreisstraße 2009 zu. Die Frau war gegen 16.30 Uhr mit ihrem Opel Corsa von Brettach in Richtung Schwabbach unterwegs, als sie, vermutlich aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. In der dort ansteigenden Böschung überschlug sich der Corsa und kam anschließend, auf dem Dach liegend, auf der Fahrbahn zum Endstand. Die Fahrerin wurde umgehend, zur Versorgung ihrer schweren Verletzungen, mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

Heilbronn: Kupfer von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht

Bisher Unbekannte stahlen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Kupferkabel im Wert von mehreren tausend Euro von einer Baustelle in Heilbronn. Zwischen Dienstagabend, 22 Uhr und dem nächsten Morgen, 8.15 Uhr, begaben sich die Täter auf die Baustelle im Gutbrodweg, durchtrennten bereits verlegte Kupferkabel, verluden diese und flüchteten unerkannt mit circa 500 Kilo Kabel. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Pfaffenhofen: Polizei sucht Zeugen nach Fahrradunfall

Schwer verletzt wurde ein 54-Jähriger Fahrradfahrer am Mittwochabend bei einem Unfall in Pfaffenhofen. Der Mann wurde gegen 22.15 Uhr von anderen Verkehrsteilnehmer verletzt auf der Heilbronner Straße liegend aufgefunden. Vermutlich war er zuvor alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde der Mann umgehend in ein Krankenhaus eigeliefert. Der genaue Unfallhergang ist bisher noch unklar. Daher sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Neckarwestheim: 42 Säcke Marmorputz von Baustelle gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Eine komplette Palette Marmorputz wurde zwischen Freitagabend, 17 Uhr und Dienstagabend, 17 Uhr, von einer Baustelle in der Hardtstraße in Neckarwestheim entwendet. Der oder die Täter müssen für den Abtransport der Palette, welche ein Gewicht von circa 1.100 Kilogramm hatte, einen Bagger oder ein ähnliches Hilfsmittel genutzt haben um die Palette auf einen LKW aufzuladen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Heilbronn-Sontheim: Zigarette löst Feuerwehreinsatz aus

Vermutlich weil eine 64-Jährige im Bett rauchte, wurde am Mittwochabend ein Feuerwehreinsatz in Heilbronn-Sontheim ausgelöst. Gegen 22.20 Uhr lösten die Brandmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Güldensteinstraße aus. Nachdem alle Personen das Haus verlassen hatten, klingelten Nachbarn bei der 64-Jährigen und deren 65-Jährigen Mann, da der Alarm aus deren Wohnung kam. Nachdem ihnen geöffnet wurde konnten sie das Feuer an einer Matratze, noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte, selbstständig löschen. Nachdem die beiden Bewohner ärztlich untersucht wurden, verweigerte die 64-Jährige zunächst eine Behandlung im Krankenhaus und der 65-Jährige verwies die Einsatzkräfte aus der Wohnung. Wenige Stunden später wurde die Polizei erneut in die Güldensteinstraße gerufen, da die 64-Jährige erneut in der Wohnung rauchte und die Nachbarn sich Sorgen um ihre Sicherheit machten. Da sich das Ehepaar augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befanden, wurde die Frau in ein Krankenhaus und ihr Ehemann in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

Neuenstadt am Kocher: Trickdiebin unterwegs - Zeugen gesucht

Am Mittwochnachmittag erbeutete eine Trickdiebin in einem Friseursalon in Neuenstadt Bargeld und ein Smartphone. Die Frau betrat gegen 17.20 Uhr den Laden und täuschte zunächst Interesse am Kauf eines Shampoos vor. Dieses wollte sie mit einem 200 Euro-Schein bezahlen. Anschließend bewegte die Täterin sich durch den ganzen Laden und versuchte den Geldbeutel der Mitarbeiterin an sich zu nehmen. Dies konnte die Besitzerin verhindern, hatte aber Mühe die Unbekannte des Ladens zu Verweisen. Nachdem die Frau den Salon verlassen hatte, stellte die Mitarbeiterin fest, dass ihr Smartphone und mehrere hundert Euro Bargeld aus einer im Kassenbereich abgestellten Handtasche einer Kollegin fehlten. Die Frau wird wie folgt beschrieben: - Circa 35 Jahre alt - Circa 1,65 Meter groß - Sehr lange, schwarze Haare - Trug ein weißes T-Shirt mit einem schwarz-weiß karierten Hemd. Einige Stunden zuvor stahl vermutlich die selbe Frau bereits Bargeld aus einem Friseursalon in Hardheim. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu der Täterin machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neuenstadt, Telefon 07139 47100, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell