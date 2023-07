Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.07.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Wagenschwend: 18-Jähriger nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährlich verletzt wurde ein 18-Jähriger bei einem Unfall am Donnerstagmorgen bei Wagenschwend. Der junge Mann war gegen 10.45 Uhr mit seinem Fiat auf der Landesstraße 525 von Wagenschwend in Richtung Robern unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug rutschte auf der Fahrerseite eine Böschung hinab und kollidierte mit zwei Bäumen. Der 18-Jährige wurde bei dem Aufprall in seinem PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Nach seiner Befreiung wurde er aufgrund seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 8.000 Euro. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die L525 zeitweise gesperrt werden.

