Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach Brand von zwei Gartenlauben in der KTV

Rostock (ots)

Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es am gestrigen Abend in der Kleingartenanlage Pütterweg zu einem Brand von zwei leerstehenden Gartenlauben. Zeugen meldeten den Brand gegen 19:15 Uhr im ungenutzten Teil der Gartenanlage. Als die Polizei vor Ort eintraf, war die Rostocker Feuerwehr bereits dabei die in Vollbrand stehenden Lauben zu löschen. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Rostock war vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Rahmen des Einsatzes unterstütze auch der Polizeihubschrauber die polizeilichen Maßnahmen.

