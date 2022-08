POL-HRO: Streifenwagen mit Steinen beworfen und beschädigt - Tatverdächtige gestellt

Rostock (ots) - Heute Nacht gegen 1:00 Uhr informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei über einen Audi, der in Schlangenlinien die Rövershäger Chaussee in Richtung Innenstadt befuhr. In Zusammenarbeit mit dem Zeugen konnten Polizeibeamte das Fahrzeug in der Warnowstraße stoppen. Bei der anschließenden durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamten nicht ...

mehr