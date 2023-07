Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht vom Landkreis Heilbronn vom Sonntag, 30.07.2023

Landkreis Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Bad Rappenau: Grillen endet mit Verbrennungen Am Sonntagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, meldet der Mitteiler über Notruf, dass sein Haus brennt. Vor Ort wurde festgestellt, dass sich das 3-stöckige Einfamilienhaus in Vollbrand befand. Nach ersten Einlassungen kam es zu einem Grillunfall, bei welchem eine Gasflasche in Flammen aufging. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt. Alle anwesenden Personen konnten das brennende Haus selbständig verlassen. Für die Löscharbeiten musste das Dach großflächig abgedeckt werden. Eine Gefahr für umliegende Häuser bestand laut Feuerwehr nicht. Ebenso war die Durchgangsstraße für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt. Die Feuerwehr war mit 8 Fahrzeugen und 45 Mann zur Brandbekämpfung, der Rettungsdienst mit 5 Fahrzeugen und 7 Mann vor Ort. Das Wohngebäude ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf ca. 250.000 Euro geschätzt. Die Vollsperrung dauert aktuell noch an.

