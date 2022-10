Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Soest (ots)

Ein verbotenes und missglücktes Überholmanöver endete am Samstagnachmittag auf der Hammer Landstraße in einem Verkehrsunfall, bei dem ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Hamm schwer verletzt wurde. Er war gegen 16.15 Uhr mit seiner KTM auf der Hammer Landstraße Richtung Westen (Borgeln) unterwegs, als er kurz vor der Einmündung "Düster Weg" auf einen Traktor mit Anhänger aufschloss. Auf diesem Personenanhänger wurde insgesamt 12 Personen transportiert. In dem Moment, als der Kradfahrer das Gespann trotz durchgezogener Fahrstreifenbegrenzung überholte, lenkte der 76-jährige Fahrer des Treckers nach links, um in den "Düster Weg" abzubiegen. Eine Kollision des Motorrades mit dem Trecker war nicht mehr vermeidbar. Der Zweiradfahrer wurde auf ein angrenzendes Feld geschleudert und schwer verletzt. Er wurde nach Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die teilweise unter Schock stehenden Fahrgäste des Traktorgespanns wurden durch Seelsorger der Feuerwehr betreut. Den Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 14.000 Euro. Das Motorrad wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft sichergestellt. (sn)

