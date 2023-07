Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.07.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Mit Baum kollidiert - Schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 69-Jähriger am Samstagmorgen bei einem Unfall in Mosbach zu. Der Mann war gegen 10.30 Uhr mit seinem Hyundai auf der Solbergallee, von Mosbach kommend, in Richtung Waldstadt unterwegs. In einer Linkskurve verließ der Mann mit seinem Fahrzeug die Straße und fuhr geradeaus in einen Feldweg. Dort stieß der PKW nach circa 50 Metern gegen einen Baum. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Billigheim: Von Fahrbahn abgekommen

Eine leicht Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagabend bei Billigheim. Gegen 18.50 Uhr befuhr eine 44-Jährige mit ihrem BMW die Landesstraße 587 von Sulzbach in Richtung Dallau. Aus bisher unbekannter Ursache kam die Frau mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Gartenhütte. Die BMW-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu, weshalb sie in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Ihr Auto war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Walldürn: Garage in Brand geraten - 10.000 Euro Sachschaden

Auf circa 10.000 Euro wird der Sachschaden nach einem Garagenbrand in Walldürn am Freitagvormittag geschätzt. Gegen 11.15 Uhr entzündete sich vermutlich ein Akku oder Ladegerät in der Garage in der Straße "Kirschmerseihe". Der Eigentümer konnte einen Vollbrand durch umgehend eingeleitete Löschmaßnahmen verhindern. Durch die Feuerwehr wurde der Brand endgültig gelöscht. Der Besitzer wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Adelsheim: Betrunken, "high" und ohne Führerschein Unfall verursacht

Über 2,5 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines Autofahrers am Samstagvormittag in Adelsheim an. Zuvor war ein 31-Jähriger mit seinem Mercedes in der Hergenstadterstraße nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der Mann an, am Vorabend "ein Paar Bier" getrunken zu haben. Da der im Anschluss durchgeführte Atemalkoholtest das Ergebnis von über 2,5 Promille zeigte, musste der 31-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus begleiten um eine Blutprobe abzugeben. Ein dort durchgeführter Drogenschnelltest zeigte zusätzlich ein positives Ergebnis für THC und Amphetamin, weshalb dem Mann zwei Blutproben entnommen wurden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 31-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Sein Fahrzeug war nach der Kollision mit der Leitplanke nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Buchen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem der Fahrer oder die Fahrerin eines Transporters oder eines kleinen LKWs am Wochenende einen Audi in Buchen beschädigte und anschließend flüchtete. Der 51-jährige Besitzer des PKWs hatte diesen am Freitag in der Hauptstraße abgestellt. Als er am Samstagmittag, gegen 13.15 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Transporter oder einen kleinen LKW handelt, der vermutlich im Bereich der Unfallörtlichkeit Materialien abgeladen hat. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell