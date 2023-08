Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.08.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Öffentliche Toiletten beschädigt - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person beschädigte am Wochenende die öffentlichen Toiletten am Schloßplatz in Walldürn. Der Täter oder die Täterin trat zwischen Samstagmorgen, 8 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, die Türen der Damen- und Herrentoilette ein. Hierbei wurden die jeweiligen Schlösser beschädigt. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 beim Polizeiposten Walldürn zu melden.

Buchen: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte am Montagnachmittag eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in Buchen und flüchtete anschließend. Eine 36-Jährige hatte ihren Seat Ibiza gegen 14.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der F.-X.-Schmerbeck-Straße abgestellt. Als sie gegen 14.55 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie den Schaden am Kotflügel fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Adelsheim: Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

Nach zwei Sachbeschädigungen in der Adelsheimer Friedrich-Gerner-Straße in der letzten Woche, sucht die Polizei Zeugen. Am Montag, den 24. Juli 2023, zerkratzte eine unbekannte Person den geparkten Opel einer 59-Jährigen und verursachte Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Im weiteren Verlauf der Woche, zwischen Mittwochabend, 17 Uhr, und dem nächsten Morgen, 7.45 Uhr, wurden zwei Schilder mit der Aufschrift "Landratsamt" durch Unbekannte verbogen. Weitere Schilder beschmierten der oder die Täter mit Dreck. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 100 Euro geschätzt. Wer hat in der letzten Woche verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06291 648770 an den Polizeiposten Adelsheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell