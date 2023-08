Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.08.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Eine unbekannte Person verursachte in der Nacht auf Dienstag einen Verkehrsunfall in Bad Mergentheim und fuhr anschließend weiter. Ein VW up! wurde in der Törkelgasse ordnungsgemäß abgestellt. Die unbekannte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Rangieren den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Niederstetten: Dieseldiebstahl - Zeugen gesucht Unbekannte pumpten zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag mehrere hundert Liter Diesel aus einem Bagger in Bad Mergentheim. Zwischen 16 Uhr und 12.45 Uhr begaben sich die Täter zu dem Bagger, der im Gewann "Hühnernest" bei den dortigen Windrädern abgestellt war, öffneten den Tank und saugten rund 250 Liter Treibstoff aus der Baumaschine. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Wertheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen verursachte eine unbekannte Person einen Verkehrsunfall in Wertheim und flüchtete anschließend. Zwischen 19.15 Uhr und 10.15 Uhr stand ein Opel im Haslocher Weg. Die unbekannte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Lauda-Königshofen: Graffitischmiererei - Zeugen gesucht

Unbekannte besprühten am Montag die Toiletten des Rathauses in Lauda-Königshofen. Zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr begaben sich die Täter ins Rathaus und beschmierten die Wände der Toiletten. Der Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder den Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 09343 62130 zu melden.

