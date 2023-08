Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.08.2023

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Festnahme nach Raub

Am Montag, den 24. Juli 2023, wurde ein 28 Jahre alter Mann in Heilbronn-Böckingen festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, am Montag, den 17. April, unter Vorhalt eines Messers ein Wettbüro in Heilbronn ausgeraubt zu haben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5488414). Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn brachten die Beamten auf die Spur des Tatverdächtigen, weshalb durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn ein Haftbefehl wegen des Verdachts des schweren Raubes gegen den 28-Jährigen erwirkt wurde. Noch am selben Tag seiner Festnahme folgte die Vorführung des Mannes bei einem Haftrichter des Amtsgerichts Heilbronn. Dieser setzte den bereits bestehenden Haftbefehl in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

