Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Pkw entwendet

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben am Langobardenring einen weißen VW T-Roc entwendet. Der Eigentümer hat das Fahrzeug am Mittwoch (26.07.) gegen 23.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 19 abgestellt. Am Donnerstagmorgen (27.07.) gegen 07.30 Uhr stellte er fest, dass das Auto dort nicht mehr stand. Das Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen ST-RM1981. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Fahrzeugs machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell