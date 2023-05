Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Pedelecfahrer bei Unfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 24.5.2023 ereignete sich gegen 14.15 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Nordring/Bahnhofstraße in Ostbevern. Ein 83-Jähriger befuhr mit seinem Pedelec den Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte. Als der Ostbeveraner die Einmündung passierte, fuhr die 34-Jährige aus Ostbevern mit ihrem Pkw an. Sie hatte zuvor an der Kreuzung gehalten. Es kam zum Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen, in dessen Folge der Senior stürzte. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 450 Euro.

