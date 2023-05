Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf/Beckum. Polizisten wünschen sich zahlreiche und lautstarke Unterstützer

Warendorf (ots)

Heimvorteil heißt es für die Mannschaft der Kreispolizeibehörde Warendorf, die am Dienstag, 30.5.2023 im Halbfinale der Polizeilandesmeisterschaft Fußball steht. Anstoß ist um 15:00 Uhr auf dem Rasensportplatz der Römerkampfbahn an der Vorhelmer Straße 73 in Beckum. Halbfinalgegner ist die Mannschaft des Polizeipräsidiums Dortmund. Interessierte sind herzlich willkommen, ihre Polizei lautstark zu unterstützen. Denn nach drei Siegen in Folge wollen die Spieler als Gewinner vom Platz gehen und das Endspiel am 6.6.2023 bestreiten. Für das leibliche Wohl der Zuschauerinnen und Zuschauer sorgt die Beckumer Spielvereinigung.

