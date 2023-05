Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 23.5.2023 wurde ein Motorradfahrer gegen 17.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Ernstingweg in Oelde schwer verletz. Der 17-Jährige befuhr mit seinem Motorrad den Ernstingweg und passierte einen Kreuzungsbereich. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 59-Jährigen Oelderin, die den Ernstingweg in Richtung Möhlerstraße befuhr. Bei dem Unfall wurde das Motorrad mehrere Meter mitgezogen und der Jugendliche schwer verletzt. Rettungskräfte flogen den Clarholzer in eine Klinik. Die 59-jährige Autofahrerin und ihre 34-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Frauen in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand ein Sach- und an dem Motorrad ein Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf 8.500 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt und abgeschleppt. Der Kreuzungsbereich war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gesperrt.

