POL-WAF: Wadersloh. Bei Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Dienstag, 23.5.2023 in drei Firmen an der Straße Auf dem Tigge in Beckum ein. Dabei durchsuchten der oder die Täter die verschiedenen Räumlichkeiten und stahlen Bargeld sowie Bankkarten. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu den Firmeneinbrüchen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 ...

