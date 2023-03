BPOLD-B: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Berlin - Mitte: (ots) - Nachdem ein Mann am Dienstagabend im Berliner Hauptbahnhof mehrere Getränkeflaschen stehlen wollte, griff er bei seiner Flucht Einsatzkräfte an. Gegen 20:30 Uhr versuchte ein 21-Jähriger mehrere Getränkeflaschen in einem Geschäft zu entwenden. Ein Sicherheitsmitarbeiter bemerkte es und wollte ihn davon abhalten. Daraufhin soll der mutmaßliche Dieb ihm in den Bauch geschlagen haben und ist ...

