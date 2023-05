Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Besitzerin eines schwarzen Hollandfahrrads gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird die Besitzerin oder der Besitzer eines schwarzen Hollandfahrrads in Ahlen. Polizisten überprüften am 6.5.2023 kurz nach Mitternacht eine Frau, die mit diesem Fahrrad auf der Parkstraße unterwegs war. Nach polizeilichen Ermittlungen hat die Tatverdächtige das Zweirad der Marke Falter im Bereich des Schwesternwohnheims an der Robert-Koch-Straße gestohlen. Bislang konnte kein Besitzer ermittelt werden. Hinweise zu der Besitzerin/dem Besitzer nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

