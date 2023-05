POL-WAF: Oelde. Mit Schreckschusswaffe geschossen

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 23.5.2023 ereignete sich gegen 10.50 Uhr ein Alleinunfall auf der K 14 in Wadersloh. Ein 20-jähriger Wadersloher befuhr mit seinem Pkw die Straße Im Kreuzfeld in Richtung B 58. Er kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der junge Mann wurde dabei schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Da der Wadersloher ...

