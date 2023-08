Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.08.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim-Dainbach: Biberdamm widerrechtlich entfernt

Den Lebensraum eines besonders geschützten Bibers zerstörte ein Unbekannter bereits Ende Juni am Dainbächle im Bereich der Landesstraße 579 von Unterschüpf kommend, im Gewann Neuberg, circa 400 Meter vor der Abzweigung zur "Alten Mühle" in Dainbach. Aufgrund der Spurenlage entfernte der Unbekannte mit Hilfe eines technischen Gerätes den Biberdamm. Gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Dies stellt eine Straftat dar. Wer kann Hinweise zum Auffinden des Unbekannten Biberfeindes geben? Der Fachbereich Gewerbe / Umwelt der Polizei Tauberbischofsheim nimmt Hinweise unter 09341 810 entgegen.

Bad Mergentheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Eine unbekannte Person verursachte am Dienstagnachmittag einen Verkehrsunfall in Bad Mergentheim und fuhr anschließend weiter. Die unbekannte Person touchierte zwischen 14.30 Uhr und 14.35 Uhr mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Rangieren den in der Poststraße bei einer Bankfiliale geparkten Audi A6. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Wittighausen-Unterwittighausen: Fahrräder mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht Unbekannte beschädigten zwischen Montag und Dienstag insgesamt vier beim Bahnhof in Gaubüttelbrunn abgestellte Fahrräder. Zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr des Folgetages begaben sich die Täter zu den Fahrrädern und E-Bikes an dem Fahrradständer in der Bahnhofstraße und machten sich daran zu schaffen. Sie entwendeten Fahrradkörbe sowie Sattel und beschädigten die Fahrräder massiv. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen könne, sich unter der Telefonnummer 09341 810, zu melden.

Lauda-Königshofen: Einbruch in Pizzeria - Zeugen gesucht In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich Einbrecher unbemerkt Zutritt zu einer Pizzeria in Lauda-Königshofen. Die Täter begaben sich zwischen 22.30 Uhr und 7.30 Uhr zu dem Gebäude in der Becksteiner Straße und stiegen über ein Fenster der Pizzeria ein. Im Inneren hatten sie offensichtlich nur Augen für den Zigarettenautomaten und versuchten diesen aufzubrechen. Da dies nicht gelang, nahmen sie das Wechselgeld aus einem Geldbeutel. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Lauda unter der Telefonnummer 09343 62130 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell