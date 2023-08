Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.08.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Kirchhausen: Vermisstensuche mit glücklichem Ausgang

Am frühen Mittwochmorgen nahm die Suche nach einem 16-Jährigen in Kirchhausen ein glückliches Ende. Der Teenager war zunächst am Dienstag, gegen 18 Uhr, in Heilbronn in einen falschen Bus eingestiegen und fuhr mit diesem nach Kirchhausen, wo er den Bus verließ. Hier wurde er das letzte Mal gesehen. Da die Möglichkeit bestand, dass sich der 16-Jährige in einer hilflosen Lage befindet, wurde die Suche nach ihm durch einen Polizeihubschrauber, die Rettungshundestaffel sowie die freiwillige Feuerwehr Kirchhausen unterstützt. Auch viele Bürger beteiligten sich bis spät in die Nacht zu Fuß, auf dem Rad oder mit dem Auto an der Suche nach dem Vermissten. Gegen 2.15 Uhr am Mittwoch gelang es telefonisch Kontakt zu dem Jungen aufzunehmen und ihn so über eine Handyortung im Bereich Massenbachhausen zu lokalisieren. Eine Polizeistreife konnte den 16-Jährigen antreffen und ihn in Kirchhausen an seine überglücklichen Eltern übergeben.

Siegelsbach: Rennradfahrer bei Unfall mit Linienbus verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstagnachmittag bei Siegelsbach. Gegen 16.30 Uhr befuhr ein 53-jähriger Rennradfahrer die Kreisstraße 2037 bei Siegelsbach und wollte nach links abbiegen. In dem Moment, als der Mann den Abbiegevorgang startete, setzte ein hinter ihm fahrender 58-Jähriger mit seinem Linienbus zum Überholen an. Der Rennradfahrer wurde seitlich von dem Bus erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.

Kirchardt: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem in der Nacht von Montag auf Dienstag eine unbekannte Person in eine Firma in Kirchardt eingebrochen ist. Der oder die Unbekannte verschaffte sich zwischen 20 Uhr und 7 Uhr am nächsten Morgen über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude in der Industriestraße. Im Inneren wurden Schubladen und Schränke geöffnet und durchsucht. Der Täter oder die Täterin entwendete einen Geldbeutel und entkam anschließend unerkannt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Rappenau unter der Telefonnummer 07264 95900 entgegen.

Gemmingen-Stebbach: Hochwertige E-Bikes gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag in Gemmingen-Stebbach zwei hochwertige E-Bikes. Der oder die Täter begaben sich zwischen 22.30 Uhr und 6 Uhr am nächsten Morgen zu dem Wohnhaus im Flürleweg und nahmen die unter einem Vordach abgestellten und verschlossenen Fahrräder mit. Vermutlich wurden die beiden Pedelecs mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Eurobetrag. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der E-Bikes machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Neudenau: Asphalt illegal im Wald entsorgt - Zeugen gesucht

Unbekannte entsorgten in der vergangenen Woche eine LKW-Ladung Asphalt im Stadwald Neudenau. Zwischen Donnerstagabend und Samstagvormittag wurden die circa 15 Kubikmeter Asphalt am Hundsbuckelweg entsorgt. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den Müllsündern machen? Hinweise nimmt der Polizeiposten Möckmühl unter der Telefonnummer 06298 920000 entgegen.

