POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.08.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Hardheim/Rosenberg: Einbrüche in Sportheime

Zu Beginn der Woche wurden zwei Sportheime in Hardheim und Rosenberg Ziel von Einbrechern. Zwischen Montag- und Mittwochabend verschaffte sich eine unbekannte Person vermutlich über ein Fenster Zutritt zum Kabinenbereich des Vereinsheims in Hardheim-Gerichtstetten. Im Inneren wurden Schränke und Schubladen geöffnet und anschließend das Gebäude über ein Fenster im Gastraum wieder verlassen. Gestohlen wurde lediglich eine Flasche Alkohol. Sachschaden entstand nicht. Am frühen Mittwochmorgen, zwischen 2 Uhr und 6 Uhr, hebelte eine unbekannte Person die Eingangstüre des Sportheims in Rosenberg auf, um in das Gebäude in der Straße "Steinbübel" zu gelangen. Anschließend wurde eine weitere Tür im Inneren gewaltsam geöffnet. Entwendet wurden eine Musikbox, eine Wildüberwachungskamera und ein Laptop. Im Außenbereich zerstörte der Täter oder die Täterin einen Bewegungsmelder und riss Kabel aus einer Lampe. Die Höhe des verursachten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nehmen das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, sowie der Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291 648770, entgegen.

Mudau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug zu Wochenbeginn in Mudau. Zwischen Montagabend, 17.30 Uhr, und Mittwochabend, 18 Uhr, beschädigte der oder die Unbekannte den Gartenzaun eines Grundstückes in der Straße "Strüth". Anschließend entfernte sich die Person von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Mosbach: Müll in Gartenteich entsorgt - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte entsorgten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Müll in einem Gartenteich in Mosbach. Zwischen Dienstagabend, 23 Uhr, und dem nächsten Morgen, 7.30 Uhr, begaben sich die Täter in die Kantstraße und warfen unter anderem Plastikkörbe, Holzbretter, einen Autoreifen und Mülltüten in den Koi-Teich in einem Vorgarten. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem Müllsünder machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

