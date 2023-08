Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.08.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Mann mit Soft-Air-Waffe bedroht Ein 32-Jähriger bedrohte am frühen Donnerstagmorgen einen Zeitungsausträger in Neuenstein mit einer Soft-Air-Waffe. Gegen 5 Uhr trug der Mann Zeitungen in der Schwalbenstraße aus, als zunächst ein Hund bellte und im Anschluss ein Mann in einem Vorgarten stand und den Zeitungsausträger mit der Soft-Air-Waffe bedrohte. Als der Bedrohte sich als Zeitungsausträger zu erkennen gab, soll der 32-Jährige, die Waffe heruntergenommen und sich ins Haus begeben haben. Als die Polizei kurze Zeit später vor Ort war, konnte der Mann vorläufig festgenommen werden. Es wurden mehrere Soft-Air-Waffe sichergestellt. Ein beim 32-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß entlassen.

Neuenstein: Von der Fahrbahn abgekommen

Aus bisher unbekannter Ursache kam ein 20-Jähriger am Mittwochabend bei Neuenstein mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. Der junge Mann war gegen 23.50 Uhr mit seinem Ford Fiesta auf der Landesstraße 1036 von Neuenstein in Richtung Öhringen unterwegs, als er die Kontrolle über sein Auto verlor und es eine Böschung hinab rutschte. Hierbei riss der PKW ein Verkehrsschild aus der Verankerung. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am nicht mehr fahrbereiten Ford entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Ingelfingen: Bei Nässe von der Fahrbahn abgekommen

Den örtlichen Witterungsverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit war vermutlich die Ursache für einen Unfall am Mittwochmorgen bei Ingelfingen. Eine 51-Jährige war gegen 10.30 Uhr mit ihrem Hyundai auf der Bundesstraße 19 aus Stachenhausen kommend in Richtung Hohebach unterwegs, als sie bei Nässe von der Fahrbahn abkam und mit ihrem Fahrzeug in den Graben fuhr. Die Fahrerin wurde vor Ort von Ersthelfern aus dem Fahrzeug geborgen und blieb unverletzt. Vorsorglich wurde die 51-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem PKW entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Der Hyundai war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Niedernhall: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine unbekannte Person zwischen Dienstag und Mittwoch in Niedernhall mit ihrem Fahrzeug eine Betontreppe beschädigte und anschließend flüchtete. Zwischen 23 Uhr am Dienstag und dem nächsten Abend gegen17 Uhr, touchierte die gesuchte Person vermutlich mit einem LKW die Treppe in der Hauptstraße. Der Verursacher setzte danach seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell