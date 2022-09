POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Kind auf City-Roller angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in ein Mehrfamilienhaus in Beckum eingebrochen und haben sich Zugang zu einer Wohnung im zweiten Obergeschoss verschafft. Der oder die Täter brachen zwischen Freitag (02.09.2022, 16.00 Uhr) und Dienstag (06.09.2022, 08.15 Uhr) in die Wohnung an der Richtersgasse ein, durchsuchten Schränke und Zimmer und flüchteten anschließend. Hinweise nimmt die ...

