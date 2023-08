Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.08.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Adelsheim: Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht und geflüchtet

Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte ein Mann mit seinem Transporter am Donnerstagvormittag in Adelsheim und flüchtete anschließend. Gegen 11 Uhr touchierte der 25-Jährige mit seinem Lieferfahrzeug beim Rangieren das Dach und die Dachrinne eines Hauses in der Damberger Steige und fuhr anschließend davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die 61-jährige Besitzerin des Hauses konnte den Unfall beobachten, informierte die Polizei und beschrieb das Unfallfahrzeug. Gegen 15 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Buchen ein Lieferwagen im Gegenverkehr auf, welcher auf die zuvor erhaltene Beschreibung passte. Bei der folgenden Kontrolle des Autos konnten frische Schäden festgestellt werden, die mit dem Schaden am Haus korrespondierten. Im weiteren Verlauf stellten die Beamten eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung des 25-jährigen Fahrers fest. Diese Vermutung wurde im Anschluss durch einen Drogenschnelltest bestätigt. Dieser zeigte ein positives Ergebnis für THC an. Daher musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde dem 25-Jährigen für 24 Stunden untersagt und der Fahrzeugschlüssel an einen Berechtigten übergeben. Der Transporter-Fahrer muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Adelsheim: Unfall mit neun verletzten Personen

Neun Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Mittwochnachmittag in Adelsheim. Gegen 16.45 Uhr befuhr eine 41-Jährige mit ihrem Audi die Obere Austraße in Richtung Osterburken. Vermutlich aus Unachtsamkeit nahm sie zu spät wahr, dass ein vor ihr fahrendes Fahrzeug von seinem Fahrer abgebremst wurde, um nach links in die Baron-Carl-Straße abzubiegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Frau mit ihrem Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn aus und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden VW Touran eines 42-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer, die 8-jährige Mitfahrerin im Audi und die sechs Mitfahrer im VW leicht verletzt und zur Versorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle wurde für die Zeit der Unfallaufnahme von der Feuerwehr abgesichert. Diese übernahm auch die anschließende Reinigung der Fahrbahn.

Seckach: Zeugen nach Sachbeschädigung und Diebstahl gesucht

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Blechschrank, zwei Mülltonnen und einen Aschenbecher vor dem Hallenbad in Seckach. Außerdem entwendeten die Täter einen weiß-roten Gehwegpoller. Der entstandene Schaden wird auf circa 600 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zum Tatgeschehen oder der Täterschaft machen? Hinweise nimmt der Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291 64877 entgegen.

