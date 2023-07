POL-EL: Sögel - Wem gehören die drei sichergestellten Fahrräder?

Meppen (ots) - Zwischen dem 23. Juni, 15.00 Uhr, und dem 3. Juli, 07.00 Uhr ist es in der Königstraße in Meppen zu zwei Diebstahlsdelikten von einer Baustelle gekommen. Am Wochenende vom 23. Juni, 15.00 Uhr bis 26. Juni, ca. 07.00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter etwa 500 kg Kupferrohre entwendet. Am Wochenende vom 30. Juni, 15.00 Uhr bis 3. Juli, 07.00 Uhr, ...

