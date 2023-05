Polizei Hagen

POL-HA: E-Scooter ohne Versicherungsschutz angehalten

Hagen (ots)

Am 17.05.2023 um 14.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte an der Rembergstraße einen E-Scooter. Der 15-jährige Fahrer hatte zuvor den Gehweg befahren. An dem E-Scooter war kein Versicherungskennzeichen angebracht und es bestand kein Versicherungsschutz. Es wurde eine Anzeige erstattet.

