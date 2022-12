Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drei Verletzte bei Verkehrsunfallin Gera-Leumnitz

Gera (ots)

Gera: Rettungsdienst und Polizei wurden gestern Abend (20.12.2022) in die Ronneburger Straße in Gera gerufen, nachdem sich dort ein Verkehrsunfall ereignete. Bisherigen Erkenntnissen zufolge, kam es an der Kreuzung zum Flugplatz Gera-Leumnitz zur Kollision von drei Fahrzeugen (Opel/Skoda/Fiat), wobei der 82-jährige Opel-Fahrer auf die beiden anderen Fahrzeuge auffuhr. Insgesamt wurden durch den Zusammenstoß drei Fahrzeuginsassen (34/44/82) leicht verletzt. Sie mussten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden indes mehrere Tausend Euro Schaden. Die Polizei Gera ermittelt nun zum Unfallgeschehen. (JMV)

