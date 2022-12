LPI-G: Pkw kollidierte mit Straßenlaterne

Altenburg (ots) - Nobitz: Am 19.12.2022, um 13:45 Uhr, nahm ein 66-jähriger Mann in einem Supermarkt in der Altenburger Straße Nahrungsmittel und andere Gegenstände an sich und wollte, ohne zu bezahlen, den Marktbereich verlassen. Durch einen Mitarbeiter wurde dies bemerkt und die Polizei gerufen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seinen Weg fortsetzen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr