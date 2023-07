Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rastdorf - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Rastdorf (ots)

Heute kam es gegen 09:14 Uhr auf der Loruper Straße im Kreuzungsbereich der K 139/ L 30 in Rastdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 44-jährige Frau lebensgefährlich verletzt wurde. Eine 57-Jährige befuhr mit ihrem Pkw VW Touran die K 139 in Richtung Rastdorf. Ersten Erkenntnissen zufolge missachtete die Touran-Fahrerin vermutlich die Vorfahrt beim Überqueren der L 30. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit dem von rechts kommenden Pkw VW einer 44-jährigen Frau zusammen. Hierbei wurde die 57-Jährige schwer und die 44-Jährige lebensgefährlich verletzt. Beide Frauen wurden jeweils mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Neben einem Notarztwagen und zwei Rettungswagen sowie einem Rettungshubschrauber war auch die Freiwillige Feuerwehr Lorup mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Die K 139 und die L 30 waren für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

