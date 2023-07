Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland/Grafschaft Bentheim - Wohnwagen und Wohnmobil wiegen lassen

Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)

Mit dem Ferienbeginn in dieser Woche in Niedersachsen machen sich auch wieder viele Reisende mit Wohnwagen und Wohnmobilen auf in den Urlaub. Für die Fahrer und Halter der Gespanne ist es oft sehr schwierig, das Gesamtgewicht, sowie die Stütz- und Achslasten ihrer Fahrzeuge richtig einzuschätzen. Doch Überladungen und Überschreitungen der Stützlasten führen nicht selten zu gefährlichen Situationen und sogar Unfällen. Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim möchte daher speziell diesen Verkehrsteilnehmern das Angebot unterbreiten, ihre Wohnmobile oder Wohnwagengespanne kostenlos wiegen zu lassen. Am 6. Juli in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr besteht in Nordhorn-Klausheide auf dem Parkplatz hinter dem Hotel-Restaurant Rammelkamp die Gelegenheit, das Fahrzeug oder Gespann wiegen zu lassen. Am 7. Juli, ebenfalls von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr, sind die Beamten dann in Lingen auf dem Rastplatz "Laxter Sand" an der B213 (Richtungsfahrbahn Haselünne) vor Ort. Zusätzlich gibt es auch wertvolle Tipps rund um das Thema "Urlaub und Verkehr".

