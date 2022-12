Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zum Raub - Kripo sucht Zeugen

Altenburg (ots)

Nobitz: Ein 70-jähriger Mann wurde Opfer einer Raubstraftat, so dass nunmehr die Kriminalpolizei ermittelt. Am Freitag (02.12.2022) wurde demnach bekannt, dass der Senior am 30.11.2022, gegen 10:45 Uhr von einem bislang unbekannten Täter im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Altenburger Straße angesprochen und nach Wechselgeld gefragt wurde. Als der 70-Jährige schließlich seinen Geldbeutel öffnete, versuchte der Täter in diesen hineinzugreifen. Nach derzeitigen Erkenntnissen unterband der Geschädigte dies, woraufhin er, möglicherweise von einem zweiten Täter, zu Boden geschlagen wurde.

In der Folge flüchteten beide Täter. Passanten halfen dem 70-Jährigen, welcher durch den Sturz verletzt wurde. Im Nachgang stellte sich heraus, dass dem Senior tatsächlich Geld aus dem Portemonnaie gestohlen wurde. Die Kripo in Altenburg sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell