Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Leiter der Polizeistation Spelle, Helmut Knieper, in den Ruhestand verabschiedet

Bild-Infos

Download

Spelle (ots)

In feierlicher Atmosphäre wurde am Freitag der Leiter der Polizeistation Spelle, Kriminalhauptkommissar Helmut Knieper, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Es versammelten sich Kolleginnen und Kollegen, Freunde, Familie sowie örtliche Gemeindevertreterinnen und -vertreter, um den Stationsleiter zu verabschieden.

Die Verabschiedung fand im Rathaus Spelle statt. Sowohl die Leiterin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Nicola Simon, der Personalratsvertreter, Klaus Herbers, und die Samtgemeindebürgermeisterin, Maria Lindemann, betonten in ihren Reden die außerordentlichen Führungsqualitäten von Helmut Knieper sowie seinen unermüdlichen Einsatz für die Polizeistation und die Bürgerinnen und Bürger in Spelle. Seine Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft wurden ebenfalls hervorgehoben.

Nicola Simon ließ zudem in ihrer Rede den Werdegang von Knieper Revue passieren: So begann am 01.04.1980 sein Dienst beim Land Niedersachsen bei der Kriminalpolizei. Nach seiner fachtheoretischen und -praktischen Ausbildung in Lingen versah Knieper seinen Dienst in der Kriminalinspektion Lüchow. 1986 wechselte er dann in die heimatnahe gelegene Dienststelle in Osnabrück. Nachdem er 1994 ein Studium an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in Oldenburg absolviert hatte, erhielt 1997 seine Ernennung zum Kriminalkommissar. Nach einigen Stationen im Kriminalermittlungsdienst in Lingen und als Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege übernahm er 2013 die Leitung der Polizeistation Spelle.

Helmut Knieper selbst nutzte am Freitag die Gelegenheit, um sich bei allen Anwesenden zu bedanken. Er drückte seine Dankbarkeit für die Unterstützung und Zusammenarbeit aus, die er über die Jahre hinweg erhalten hatte. Seine Verabschiedung beschrieb er "als eine Mischung aus Freude und Wehmut." Nach 43 Dienstjahren freue er sich nun auf die ausgiebige Zeit mit seiner Familie und seine zahlreichen Ehrenämter. So engagiert er sich unter anderem als erster 1. Vorsitzender im Pfarrgemeinderat.

Bis zur endgültigen Entscheidung ist ab sofort Polizeihauptkommissar Karsten Wagner mit der Leitung der Polizeistation beauftragt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell