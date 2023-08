Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.08.2023

Heilbronn (ots)

Heilbronn/Delmenhorst: Betrüger festgenommen

Am Mittwoch, den 26.Juli 2023, wurde in Delmenhorst (Niedersachsen) ein 46-Jähriger von Beamten der Kriminalpolizei Heilbronn und der Polizeiinspektion Delmenhorst aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beim zuständigen Amtsgericht Heilbronn erwirkten Haftbefehls festgenommen. Der Mann steht u.a. im Verdacht, als Mitglied einer Bande am 25. April 2023 eine 77-jährige in Heilbronn um Bargeld und Wertgegenstände im sechsstelligen Bereich betrogen zu haben.

(wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5496625).

Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten der Kriminalpolizei Heilbronn auf die Spur des Tatverdächtigen.

Der Haftbefehl gegen den 46-jährigen wurde am 27. Juli 2023 durch einen Haftrichter des Amtsgerichts Heilbronn in Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

