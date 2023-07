Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Arbeitsbühne unbefugt genutzt

Bild-Infos

Download

Bückeburg (ots)

(ma)

Eine selbstfahrende Arbeitsbühne ist am vergangenen Donnerstag an einem Supermarkt an der Hannoverschen Straße in Bückeburg vermisst worden.

Das Fahrzeug der Marke "Genie Industrie" konnte auf einem Waldweg in einem angrenzenden Waldgebiet wieder aufgefunden werden.

Die Polizei Bückeburg ermittelt wegen eines unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell